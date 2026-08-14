2 राष्ट्रपति मेडल, 2 CM मेडल और 16 डिस्क... पंजाब पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर बलजीत सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पदक
पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर बलजीत सिंह को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
HighLights
इंस्पेक्टर बलजीत सिंह को राष्ट्रपति पदक मिला।
उत्कृष्ट पुलिस सेवाओं के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया।
उन्हें पहले भी 16 डिस्क और 5 मेडल मिल चुके हैं।
हेमंत राजू, बरनाला। पंजाब पुलिस में अपनी उत्कृष्ट एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए इंस्पेक्टर बलजीत सिंह (509 बीएनएल) को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया है।
इंस्पेक्टर बलजीत सिंह आज सीआईए पुलिस, हंडिआया, जिला बरनाला में बतौर प्रभारी तैनात हैं। पुलिस सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है।
मिल चुके हैं 16 डिस्क और 5 मेडल
इंस्पेक्टर बलजीत सिंह ने बताया कि उन को अब तक 16 डिस्क और 5 मेडल मिल चुके हैं। इनमें दो राष्ट्रपति मेडल, दो मुख्यमंत्री मेडल और एक गृह विभाग मेडल शामिल हैं। उनके खाते में लगातार उत्कृष्ट पुलिस सेवाओं के लिए मिले ये सम्मान उनकी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण को दर्शाते हैं।
राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान, उल्लेखनीय कार्य और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इंस्पेक्टर बलजीत सिंह के चयन से जिला बरनाला पुलिस विभाग में खुशी का माहौल है तथा पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी है।