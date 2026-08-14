हिमाचल पुलिस विभाग में बंपर पदोन्नति, 103 हेड कॉन्स्टेबल बने ASI; 92 को मिला सब-इंस्पेक्टर का चार्ज

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है। विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों और निर्धारित पात्रता के आधार पर 195 पुलिसकर्मियों को अगली रैंक प्रदान की गई है।

इनमें 103 हेड कॉन्स्टेबलों को एएसआई तथा 92 एएसआई को सब इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत पुलिसकर्मियों की तैनाती के आदेश नियमानुसार अलग से जारी किए जाएंगे। सब इंस्पेक्टर के कार्यकारी पुलिस में 91 पद रिक्त हैं।

भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत इन पदों में 60 प्रतिशत पद पदोन्नति तथा 40 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। करीब 36 पद सीधी भर्ती के लिए निर्धारित हैं, जबकि शेष पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। विभाग के अनुसार सीधी भर्ती की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है।

वर्ष 2022 में 30 सब इंस्पेक्टर पदों को सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। वर्ष 2020 के बाद सब इंस्पेक्टर पदों पर सीधी भर्ती नहीं हुई है। आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टरों के सेवानिवृत्त होने की संभावना को देखते हुए विभाग ने पदोन्नति को जरूरी माना है।

सब इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत होने वालों में अरुण कुमार, निशांत डाबरा, मोहन लाल, विजय कुमार, धरम पाल, जसवंत सिंह, सुदर्शन कुमार, असीम परवेज, वेद प्रकाश, जोगिंदर सिंह, विनोद कुमार, महेंद्र सोनी, सुनील कुमार, सत प्रकाश, प्रवीण सिंह, तेजिंदर सिंह, नीलम देवी, संजीव कुमार, केवल कुमार, अनिल कुमार, अशोक कुमार, नीरज कुमार, ओम प्रकाश, राजेश पाल, रविंदर सिंह, भूपिंदर सिंह, विशाल चौहान, शौकत अली, अजय एरी, उमेश्वर सिंह, सतिंदर सिंह, विपन कुमार, अनिल कुमार शामिल हैं।

इसके अलावा, देशराज, रंजीत सिंह, कृष्ण सिंह, पंकज कटोच, नरेंद्र कुमार, जीवन सिंह, सुनीता देवी, सुरेश कुमार, यशपाल, रवि कुमार, विकास कुमार, रविंदर चौधरी, यशपाल सिंह, विकास दीप, अश्वनी कुमार, कपिल देव, महेश्वर प्रसाद, मनोज स्माल्टा, विपिन कुमार, रवि कुमार, नरेश कुमार, किरण कुमार, दुनी चंद, अजय कुमार, अश्वनी कुमार, वीरेंद्र कुमार, दुर्गा दास, अनिल कुमार, अनूप कुमार, अरुण कौशल, मनजीत कुमार, संजीव चंदेल भी शामिल हैं।

वहीं, कपिल देव, राकेश कुमार, राजिंदर पाल, राजीव कुमार, अश्वनी ठाकुर, अरविंद कुमार, अशोक कुमार, स्वस्ति देवी, चमन लाल, अमित गंगटा, जीवन सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह, हरीश कुमार, इस्लाम मोहम्मद, राकेश कुमार, नरेश कुमार, ज्ञान चंद, रंजीत कुमार, नरेंद्र शर्मा, करतार सिंह, संदीप बशिष्ठ, धरम पाल, प्रदीप कुमार, संजय कुमार, रमेश चंद और अमृत सिंह भी इस लिस्ट के हिस्सा हैं।

103 हेड कॉन्स्टेबलों की भी बदली रैंक वहीं पुलिस मुख्यालय ने 103 हेड कॉन्स्टेबलों को सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) पद पर पदोन्नत किया है। इनमें एक महिला हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। सभी ने इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है और पदोन्नति सूची डी-1 में शामिल थे। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार पदोन्नति इन-सिटू आधार पर की गई है।

एएसआई बनने वाले हेड कॉन्स्टेबलों में गुंचर सिंह-96, अंकुश राणा-110, योगेश कुमार, पवन कुमार-52, विजय कुमार-86, एल/एचसी किरण देवी, कुलदीप सिंह-60, सुनील कुमार-71, सूरज ठाकुर-67, सोम प्रकाश-04, राजिंदर सिंह-51, विक्रम सिंह-41, सुरेंद्र कुमार-54, मनोहर लाल-11, चंद्रशेखर-35, मल्कियत सिंह-49, राम कुमार-151, दविंदर सिंह, महेश कुमार-83, नवीन-132, करम चंद-115, संजय-87, रामन कुमार-111, हंस राज-76, राकेश कुमार-224, कुलदीप सिंह-108, सुशांत शर्मा-12 और तिलक राज-84 शामिल हैं।

इसके अलावा हरीश कुमार-24, संजीव चौहान-78, राजेंद्र कुमार-09, भूपिंदर सिंह-40, नरेंद्र सिंह-38, गनी खान-15, राजेश कुमार-70, नीरूपन शर्मा-16, पवन कुमार-223, विजेंदर ठाकुर-105, हुकम लाल-103, चमन लाल-64, परवीन अंगिरस-520, अंतश्वर, रविंदर कुमार-27, रविंदर ठाकुर-75, सचिन राणा-167, अश्वनी कुमार-153, जगदीश कुमार-51, वीरेंद्र कुमार-96, विजय कुमार-49, परमजीत चौहान-19, अवतार चंद-12, गरीब दास-26, पंकज कुमार-16, अमित कुमार-09, रमेश कुमार-14, संजीव कुमार-01, मनोज कुमार-68, सुदेश कुमार-144, सुभाष-21, हरि प्रकाश-114, संदीप वर्मा-11, मेहर सिंह-183, विजय कुमार-19, मनोज कुमार-152, जसदीप सिंह-57, निर्मल सिंह-136 और सुशील कुमार-118 को भी एएसआई पद पर पदोन्नति मिली है।