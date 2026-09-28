अमेरिकी राजदूत के दरबार साहिब पहुंचते ही लहराए गए खालिस्तानी झंडे, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की उठी मांग
अमृतसर में अमेरिकी राजदूत सरजियो गोर के श्री दरबार साहिब दौरे के दौरान खालिस्तानी झंडे दिखाए गए। इमान सिंह मान ...और पढ़ें
HighLights
अमेरिकी राजदूत के सामने खालिस्तान के झंडे लहराए गए।
सिखों के धार्मिक मुद्दों पर ज्ञापन देने का प्रयास किया।
ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की गई।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत में अमेरिकी राजदूत सरजियो गोर के आज (सोमवार) श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचते ही शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान के झंडे दिखाए। खालिस्तान झंडे दिखाए जाने के बाद माहौल गरमा गया है। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने राजदूत सरिजयो गोर को ज्ञापन देने का भी प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे।
इस पूरी घटना के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष इमान सिंह मान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे अमेरिकी राजदूत को सिख समुदाय से जुड़े कई बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे।
इमान सिंह मान ने जानकारी दी कि इस ज्ञापन के माध्यम से सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता, लंबे समय से जेलों में बंद सिखों की रिहाई और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लंबे समय से अटके चुनावों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका द्वारा धार्मिक आजादी के मुद्दों को वैश्विक मंचों पर उठाए जाने की सराहना की।
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खालिस्तान झंडे दिखाते हुए अकाली दल अमृतसर के कार्यकर्ता।
भारत-पाक के बीच तनाव कम करने की मांग
क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए मान ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की जोरदार मांग रखी। उन्होंने कहा कि दोनों ही पड़ोसी देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, ऐसे में दोनों के बीच किसी भी तरह का सैन्य टकराव पंजाब की सरहद और वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।
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तापी गैस पाइपलाइन प्रयोजना सक्रिय करने की मांग
अकाली दल अमृतसर ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सिंधु जल संधि को फिर से प्रभावी ढंग से लागू करने और तापी गैस पाइपलाइन परियोजना को दोबारा सक्रिय करने की अपील भी अमेरिकी राजदूत के सामने रखी।
उनका मानना है कि इन परियोजनाओं से पंजाब में नए रोजगार पैदा होंगे और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह रही कि मान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश करने की बात कही।
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