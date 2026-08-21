देर रात धमाकों से दहला अमृतसर का सीमावर्ती गांव, फौजी के घर को बनाया निशाना; दो महिलाएं घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे अमृतसर जिले के रमदास थाना क्षेत्र में वीरवार देर रात दो बम धमाकों से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने गांव जटा में एक घर को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। हालांकि पुलिस ग्रेनेड हमले की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन धमाके से इंकार भी नहीं कर रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस घर पर बम फेंके गए, वह रणजीत सिंह नामक फौजी का बताया जा रहा है। धमाका होते ही आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। हमले में घर में मौजूद दो महिलाओं के घायल होने की सूचना है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

औजला ने कहा कि सीमा क्षेत्र में गैंगस्टरवाद और फिरौती की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कानून-व्यवस्था मजबूत करने, आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही परिवार को सुरक्षा देने की अपील की।