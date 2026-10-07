Punjab Mandi Rates: गेहूं, बासमती से लेकर कपास तक... एक क्लिक में देखें पंजाब की मंडियों की पूरी रेट लिस्ट

अनाज व दालें गेहूं दड़ा 2,875 – 2,880 / क्विंटल

चावल परमल (कच्चा) 4,100 – 4,200 / क्विंटल

चावल परमल (सेला) 3,900 – 4,000 / क्विंटल

मक्की (बिहार) 2,650 – 2,675 / क्विंटल

मक्की (यूपी) 2,540 – 2,550 / क्विंटल

दाल उड़द छिलका 11,800 – 13,200 / क्विंटल

चना देशी छना 8,500 – 8,700 / क्विंटल

दाल चना 8,800 – 9,200 / क्विंटल

काबली चना 9,000 – 13,000 / क्विंटल

राजमां चित्रा (पुणे) 10,500 – 12,300 / क्विंटल

राजमां चित्रा (चीन) 12,500 – 13,200 / क्विंटल

राजमां शर्मिली 8,500 – 8,600 / क्विंटल

किराना व मिर्च-मसाले जीरा 24,900 – 27,900 / क्विंटल

धनिया 17,300 – 21,300 / क्विंटल

लालमिर्च गुन्दूर (334 नं.) 17,500 – 18,500 / क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26,000 – 29,800 / क्विंटल

हल्दी इरोड गट्‌ठा 20,200 – 20,600 / क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 22,600 – 25,500 / क्विंटल

मेवा (ड्राई फ्रूट्स) काजू (320 नं.) 1,000 – 1,020 / किलो

काजू (210 नं.) 1,060 – 1,090 / किलो

काजू (240 नं.) 1,030 – 1,040 / किलो

काजू (180 नं.) 1,150 – 1,160 / किलो

मखाना 850 – 1,350 / किलो