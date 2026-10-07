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Punjab Mandi Rates: गेहूं, बासमती से लेकर कपास तक... एक क्लिक में देखें पंजाब की मंडियों की पूरी रेट लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Wed, 07 Oct 2026 07:23 PM (IST)

पंजाब की प्रमुख कृषि मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना सामान के भावों में उतार-चढ़ाव देखा गया।

पंजाब मंडी भाव: गेहूं, बासमती, धान और कपास के आज के ताजा रेट जारी। एआई जेनरेटेड तस्वीर।

पंजाब मंडी भाव: गेहूं, बासमती, धान और कपास के आज के ताजा रेट जारी। एआई जेनरेटेड तस्वीर।

HighLights

  1. पंजाब की प्रमुख मंडियों में कृषि उत्पादों के भावों में उतार-चढ़ाव

  2. खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, भटिंडा की नई दरें घोषित

  3. गेहूं, चावल, दालों और मसालों के ताजा रेट जानें

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख कृषि मंडियों, खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भतिंडा में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, किराना सामान और मसालों के भाव में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

आज पंजाब की दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों और किराना जिंसों की आवक व आपूर्ति के अनुसार नई दरें तय हुई हैं। गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन के भावों में विविधता देखने को मिल रही है।

पंजाब मंडी रेट्स

1. खन्ना मंडी (Khanna Mandi Rates)

श्रेणी / जिन्स विवरण / मात्रा दर (₹ में)
गेहूं प्रति क्विंटल

2,920 – 2,930
आटा 50 किग्रा

1,625 – 1,635
मैदा 50 किग्रा

1,725 – 1,735
सूजी 50 किग्रा

1,735 – 1,750
चोकर 45 किग्रा / 30 किग्रा

1,230 / 815
मक्की (बिहार) प्रति क्विंटल

2,650 – 2,700
राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट

220
राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट

218
खल सरसों प्रति क्विंटल

3,600
DOC राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस

1,950
सरसों (DOC) प्रति टन

29,000
सूरजमुखी (DOC) प्रति टन

28,500

2. लुधियाना मंडी (Ludhiana Mandi Rates)

श्रेणी वस्तु / जिन्स दर (₹ प्रति क्विंटल / इकाई)
दाल-दलहन राजमां चित्रा

10,500 – 13,000
  अरहर दाल

13,100 – 14,200
  उड़द साबुत

11,500 – 13,200
  उड़द धोया

12,000 – 13,500
  उड़द छिलका

11,500 – 13,000
  दाल मसूर

7,800 – 11,500
  चना दाल

8,600 – 9,000
  काबली चना

8,300 – 13,000
  मूंग साबुत

9,000 – 10,500
  मूंग धोया

9,500 – 12,000
  एग्रो प्योर बेसन

3,400 (35 किग्रा.)
चावल DB सेला

9,500 – 9,600
  शरबती स्टीम

7,400 – 7,500
  चावल 1121 सेला

10,000 – 10,200
तेल व खल बिनौला तेल

15,700
  चावल तेल

13,500
  सरसों तेल

17,600 – 17,700
  सरसों खल

3,650 – 3,700
  बिनौला खल

4,200 – 4,300
  मूंगफली DOC

36,500
किराना जीरा

24,000 – 27,500
  धनिया

17,000 – 20,000
  हल्दी

20,200 – 24,000
  केसर (कश्मीरी)

275 – 280 (प्रति ग्राम)

3. अमृतसर मंडी (Amritsar Mandi Rates)

श्रेणी जिन्स / किस्म दर (₹ प्रति क्विंटल)
चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम

10,800 – 11,000
  बासमती (1121 नं.) सेला

9,800 – 9,900
  शरबती सेला

6,500 – 6,600
  शरबती स्टीम

7,300 – 7,500
  चावल (1509) नया सेला

8,000 – 8,100
  PR-11 चावल

5,800 – 5,900
धान धान शरबती

3,200 – 3,300
  बासमती 1121 धान

5,600 – 5,700
  धान (1509) नया

3,850 – 3,950
दाल / गुड़ देशी चना

8,300 – 8,400
  चना दाल

8,700 – 9,000
  गुड़ देशी (पंजाब)

5,800 – 5,850
  शक्कर देशी

5,750 – 5,800
  बूरा खांड

5,650 – 5,700

4. जालंधर मंडी (Jalandhar Mandi Rates)

श्रेणी वस्तु / जिन्स दर (₹ में)
अनाज व दालें गेहूं दड़ा

2,875 – 2,880 / क्विंटल
  चावल परमल (कच्चा)

4,100 – 4,200 / क्विंटल
  चावल परमल (सेला)

3,900 – 4,000 / क्विंटल
  मक्की (बिहार)

2,650 – 2,675 / क्विंटल
  मक्की (यूपी)

2,540 – 2,550 / क्विंटल
  दाल उड़द छिलका

11,800 – 13,200 / क्विंटल
  चना देशी छना

8,500 – 8,700 / क्विंटल
  दाल चना

8,800 – 9,200 / क्विंटल
  काबली चना

9,000 – 13,000 / क्विंटल
  राजमां चित्रा (पुणे)

10,500 – 12,300 / क्विंटल
  राजमां चित्रा (चीन)

12,500 – 13,200 / क्विंटल
  राजमां शर्मिली

8,500 – 8,600 / क्विंटल
किराना व मिर्च-मसाले जीरा

24,900 – 27,900 / क्विंटल
  धनिया

17,300 – 21,300 / क्विंटल
  लालमिर्च गुन्दूर (334 नं.)

17,500 – 18,500 / क्विंटल
  लालमिर्च तेजा

26,000 – 29,800 / क्विंटल
  हल्दी इरोड गट्‌ठा

20,200 – 20,600 / क्विंटल
  हल्दी निजामाबाद

22,600 – 25,500 / क्विंटल
मेवा (ड्राई फ्रूट्स) काजू (320 नं.)

1,000 – 1,020 / किलो
  काजू (210 नं.)

1,060 – 1,090 / किलो
  काजू (240 नं.)

1,030 – 1,040 / किलो
  काजू (180 नं.)

1,150 – 1,160 / किलो
  मखाना

850 – 1,350 / किलो
  गोला

37,000 – 46,000 / क्विंटल

5. भतिंडा मंडी (Bathinda Mandi Rates)

वस्तु / जिन्स मात्रा / इकाई दर (₹ में)
रुई J-34 (पंजाब) प्रति मन

6,500 – 6,550
रुई J-34 (हरियाणा) प्रति मन

6,450 – 6,500
रुई J-34 (राजस्थान) प्रति मन

6,500 – 6,550
बिनौला प्रति मन

4,600 – 4,800
नरमा कपास (नई) प्रति क्विंटल

8,400 – 8,600
बिनौला खल प्रति क्विंटल

3,800 – 3,850
सरसों खल प्रति क्विंटल

3,500 – 3,600
गेहूं चोकर 29 किग्रा / 50 किग्रा

690 / 1,250
 

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