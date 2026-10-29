पंजाब मंडी रेट: गेहूं-धान और कपास के दामों में हलचल, जानिए प्रमुख मंडियों का ताजा भाव

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के प्रमुख अनाज मंडियों में फसलों की आवक बढ़ने लगी है। वहीं, मंडियों में आवक के साथ-साथ भावों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है।

बता दें कि पंजाब की खन्ना, राजपुरा, कोटकपूरा और बठिंडा जैसी बड़ी मंडियों में गेहूं, बासमती धान, कपास और सरसों की भावों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

मंडी में उतार-चढ़ाव के बीच व्यापारियों और किसानों की नजरें आने वाले दिनों में बाजार के रुख पर टिकी हुई है। पंजाब मंडी बोर्ड ने मंडियों में तिरपाल, शेड, पीने के पानी के इंतजाम किए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो।