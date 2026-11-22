जागरण संवाददाता, अमृतसर। खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करने और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाने की अपनी लगातार कोशिशों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल की मदद से अब तक कुल 1,210 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रविवार की दोपहर आयोजित एक कार्यक्रम में सीपी हरमनबीर सिंह गिल ने यह मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए हैं।

पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करने और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल का सही इस्तेमाल करके उन्हें उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहा है।

बरामद किए गए इन मोबाइल में तीस आईफोन हैं। इसके साथ ही 1180 अनड्राइड फोन हैं। सीपी ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उनके मोबाइल फोन खो जाएं या चोरी हो जाएं, तो वे तुरंत पास के पुलिस स्टेशन या सांझ केंद्र में रिपोर्ट दर्ज कराएं।