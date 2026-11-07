पाकिस्तान भेजी पालकी साहिब को वाघा बॉर्डर पर नहीं मिली एंट्री, 7 घंटे इंतजार के बाद ट्रक को लौटाया

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान के जैकोबाबाद स्थित गुरुद्वारे के लिए भारत से भेजी गई पालकी साहिब को अटारी-वाघा सीमा पर प्रवेश नहीं मिल सका। लगभग सात घंटे तक इंतजार करने के बाद भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे सीमा पार ले जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद पालकी साहिब को लेकर आया ट्रक वापस भारत लौट गया।

इस दरअसल, भारत के एक दानदाता ने पाकिस्तान के जैकोबाबाद स्थित शाह गाजी मोहल्ला में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे के लिए पालकी साहिब भेजी थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश के लिए इस्तेमाल होने वाली इस पालकी साहिब को ट्रक के माध्यम से अटारी स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंचाया गया था। ऐसे पाकिस्तान भेजने की भारतीय अधिकारियों की ओर से सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं।

सात घंटे करना पड़ा इंतजार पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों ने पालकी साहिब को प्राप्त करने के लिए अनुमति लेने का हवाला देते हुए समय मांगा। इस दौरान ट्रक और उसके साथ आए लोगों को करीब छह से सात घंटे तक इंतजार करना पड़ा।