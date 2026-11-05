उजी गन, हैंड ग्रेनेड और 34 किलो हेरोइन...अमृतसर में बड़े हथियार-नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश; 16 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों, विस्फोटकों और नशा तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से पांच अवैध पिस्तौल, दो अत्याधुनिक उजी गन, दो हैंड ग्रेनेड, 34 किलो हेरोइन और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई के दौरान तीन फायरिंग की घटनाओं को भी सुलझाया गया है।