जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना गेट हकीमां के अधीन पड़ते कल्लू दा अखाड़ा के बाहर कार सवार एक युवक ने शुक्रवार की रात चार राउंड फायर किए और भागने का प्रयास किया। आरोप है कि गोली चलाने वाले ने एक्टिवा सवार एक स्कूल के छात्र पर गोलियां चलाई।

घटना के बाद लोगों ने आरोपित कार चालक को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पता चला है कि वारदात के समय छात्र का पिता और उसके रिश्तेदार भी वहीं थे। छात्र को बचाने पहुंचे एक युवक की बाजू में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए है। गोलीकांड के कारण का पता लगाया जा रहा है। एएसआइ हरजीीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है।