गुरुद्वारा सुधार लहर भाग-2 के तहत आज श्री अकाल तख्त में अरदास, अकाली दल पुनर्सृजित के नेता उठाएंगे पंथक मुद्दे

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध से जुड़ी हालिया घटनाओं को लेकर ‘गुरुद्वारा सुधार लहर भाग-2’ के तहत आज अकाली दल पुनर्सृजित अकाली दल के नेता श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचेंगे। यह इस अभियान का चौथा दिन होगा। इस दौरान पुनसृ श्री अकाल तख्त साहिब में अरदास भी की जाएगी।

कार्यक्रम में करनैल सिंह पीरमुहम्मद, रणजीत सिंह औलख, अमनिंदर सिंह बन्नी बराड़, प्रितपाल सिंह कोहली, डॉ. मुख्तियार सिंह भुल्लर, करनैल सिंह भावड़ा, जसपाल सिंह, हरदेव सिंह हामिद, जसबीर सिंह भुल्लर, गुरजिंदर सिंह टाहलीवाला, जत्थेदार चरण सिंह, गुरभेज सिंह अबोहर, रजिंदर सिंह राजा और सविंदर सिंह संधू सहित अन्य नेता शामिल होंगे।