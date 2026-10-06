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Punjab Mandi Rates: पंजाब में सोना-चांदी हुआ सस्ता, प्रमुख मंडियों में बदले गेहूं; बासमती और दालों के भाव

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Tue, 06 Oct 2026 09:52 PM (IST)

भारतीय कमोडिटी बाजार में सराफा और कृषि उपज मंडियों में हलचल देखी गई, जहां सोने की कीमतों में गिरावट आई जबकि चांदी स्थिर रही।

पंजाब के मंडियों में बदले अनाज और दालों के दाम।

पंजाब के मंडियों में बदले अनाज और दालों के दाम।

HighLights

  1. सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई

  2. चांदी के दाम स्थिर रहे, आभूषण खरीदारों को मिली राहत

  3. पंजाब की मंडियों में कृषि उत्पादों के भावों में विविधता

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। भारतीय कमोडिटी बाजार में आज सराफा (बुलियन) और कृषि उपज मंडी दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हलचल देखी जा रही है। एक तरफ जहां सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट का दौर लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। प्रमुख कृषि मंडियों में खाद्यान्न, दलहन और मसालों के भाव में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

सराफा बाजार में नरमी के कारण सोने-चांदी के दामों में आज नरमी दर्ज की गई है, जिससे आभूषण खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर, देश की पंजाब की दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों और किराना जिंसों की आवक व आपूर्ति के अनुसार नई दरें तय हुई हैं। गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन के भावों में विविधता देखने को मिल रही है।

पंजाब सराफा बाजार

धातु / मद

मात्रा

दर (₹ में)

सोना 24 कैरेट

प्रति दस ग्राम

1,49,400

सोना स्टैंडर्ड

प्रति दस ग्राम

1,52,500

आभूषण 22 कैरेट

प्रति दस ग्राम

1,42,300

गिन्नी

प्रति नग

1,15,500

चांदी तेजाबी

प्रति क्विंटल / इकाई

2,32,000

चांदी सिक्का

प्रति सैकड़ा / इकाई

2,75,000

पंजाब मंडी रेट्स:

1. खन्ना मंडी

(दरें रुपये प्रति क्विंटल/इकाई में, GST अतिरिक्त)

जिन्स / वस्तु

दर (रु.)

राइसब्रान (खाद्य)

₹220 / प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य)

₹218

खल सरसों

₹3,600 / क्विंटल

DOC राइसब्रान (सफेद / कंटीन्यूअस)

₹1,950

सरसों (DOC)

₹29,000 / टन

सूरजमुखी (DOC)

₹28,500 / टन

गेहूं

₹2,920 – 2,930 / क्विंटल

आटा

₹1,625 – 1,635 (50 किलो)

मैदा

₹1,725 – 1,735 (50 किलो)

सूजी

₹1,735 – 1,750 (50 किलो)

चोकर

₹1,230 (45 किग्रा) / ₹815 (30 किग्रा)

मक्की (बिहार)

₹2,650 – 2,700 / क्विंटल

2. लुधियाना मंडी

(दरें रुपये प्रति क्विंटल/इकाई में)

श्रेणी

वस्तु / जिन्स

दर (रु.)

दाल-दलहन

राजमां चित्रा

₹10,500 – 13,000
 

अरहर दाल

₹13,100 – 14,200
 

उड़द साबुत

₹11,500 – 13,200
 

उड़द धोया

₹12,000 – 13,500
 

उड़द छिलका

₹11,500 – 13,000
 

दाल मसूर

₹7,800 – 11,500
 

चना दाल

₹8,600 – 9,000
 

काबली चना

₹8,300 – 13,000
 

मूंग साबुत

₹9,000 – 10,500
 

मूंग धोया

₹9,500 – 12,000
 

एग्रो प्योर बेसन

₹3,400 (35 किग्रा)

चावल

डीबी सेला

₹9,500 – 9,600
 

शरबती स्टीम

₹7,400 – 7,500
 

चावल 1121 सेला

₹10,000 – 10,200

तेल व खल

बिनौला तेल

₹15,700
 

चावल तेल

₹13,500
 

सरसों तेल

₹17,500 – 17,600
 

सरसों खल

₹3,650 – 3,700
 

बिनौला खल

₹4,200 – 4,300
 

मूंगफली DOC

₹36,500

किराना

जीरा

₹24,000 – 27,500
 

धनिया

₹17,000 – 20,000
 

हल्दी

₹20,200 – 24,000
 

केसर (कश्मीरी)

₹275 – 280 / ग्राम

3. अमृतसर मंडी

(दरें रुपये प्रति क्विंटल में)

श्रेणी

जिन्स / किस्म

दर (रु.)

चावल

बासमती (1121) स्टीम

₹10,800 – 11,000
 

बासमती (1121) सेला

₹9,800 – 9,900
 

शरबती सेला

₹6,500 – 6,600
 

शरबती स्टीम

₹7,300 – 7,500
 

चावल (1509) नया सेला

₹7,900 – 8,000
 

PR-11 चावल

₹5,800 – 5,900

धान

धान शरबती

₹3,200 – 3,300
 

बासमती 1121 धान

₹5,600 – 5,700
 

धान (1509) नया

₹3,800 – 3,900

दाल / गुड़

देशी चना

₹8,300 – 8,400
 

चना दाल

₹8,700 – 9,000
 

गुड़ देशी (पंजाब)

₹5,800 – 5,850
 

शक्कर देशी

₹5,750 – 5,800
 

बूरा खांड

₹5,650 – 5,700

4. जालंधर मंडी

(दरें रुपये प्रति क्विंटल/किलो में)

श्रेणी

वस्तु / जिन्स

दर (रु.)

अनाज व दालें

गेहूं दड़ा

₹2,875 – 2,880
 

चावल परमल (कच्चा)

₹4,100 – 4,200
 

चावल परमल (सेला)

₹3,900 – 4,000
 

मक्की (बिहार)

₹2,650 – 2,675
 

मक्की (यू.पी.)

₹2,540 – 2,550
 

दाल उड़द छिलका

₹11,800 – 13,200
 

चना देशी छना

₹8,500 – 8,700
 

दाल चना

₹8,800 – 9,200
 

काबली चना

₹9,000 – 13,000
 

राजमां चित्रा (पुणे)

₹10,300 – 12,300
 

राजमां चित्रा (चीन)

₹12,500 – 13,200
 

राजमां शर्मिली

₹8,500 – 8,600

किराना व मिर्च-मसाले

जीरा

₹24,900 – 27,900
 

धनिया

₹17,300 – 21,300
 

लालमिर्च गुंटूर (334 नं.)

₹17,500 – 18,500
 

लालमिर्च तेजा

₹26,000 – 29,800
 

हल्दी इरोड गट्टा

₹20,200 – 20,600
 

हल्दी निजामाबाद

₹22,600 – 25,500

मेवा (ड्राई फ्रूट्स)

काजू (320 नं.)

₹1,000 – 1,020 / किलो
 

काजू (210 नं.)

₹1,060 – 1,090 / किलो
 

काजू (240 नं.)

₹1,030 – 1,040 / किलो
 

काजू (180 नं.)

₹1,150 – 1,160 / किलो
 

मखाना

₹850 – 1,350 / किलो
 

गोला

₹37,000 – 46,000 / क्विंटल

5. बठिंडा मंडी

(दरें रुपये प्रति मन/क्विंटल/इकाई में)

जिन्स / वस्तु

दर (रु.)

रुई J-34 (पंजाब)

₹6,375 – 6,425 / मन

रुई J-34 (हरियाणा)

₹6,350 – 6,400 / मन

रुई J-34 (राजस्थान)

₹6,375 – 6,425 / मन

बिनौला

₹4,500 – 4,600 / मन

नरमा कपास (नई)

₹8,300 – 8,500 / क्विंटल

बिनौला खल

₹3,900 – 3,950 / क्विंटल

सरसों खल

₹3,400 – 3,450 / क्विंटल

गेहूं चोकर

₹650 (29 किलो) / ₹1,200 (50 किलो)
 