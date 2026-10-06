Punjab Mandi Rates: पंजाब में सोना-चांदी हुआ सस्ता, प्रमुख मंडियों में बदले गेहूं; बासमती और दालों के भाव

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। भारतीय कमोडिटी बाजार में आज सराफा (बुलियन) और कृषि उपज मंडी दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हलचल देखी जा रही है। एक तरफ जहां सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट का दौर लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। प्रमुख कृषि मंडियों में खाद्यान्न, दलहन और मसालों के भाव में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

सराफा बाजार में नरमी के कारण सोने-चांदी के दामों में आज नरमी दर्ज की गई है, जिससे आभूषण खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर, देश की पंजाब की दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों और किराना जिंसों की आवक व आपूर्ति के अनुसार नई दरें तय हुई हैं। गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन के भावों में विविधता देखने को मिल रही है।