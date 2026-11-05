अमृतसर में बिना रजिस्ट्रेशन विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले मकान मालिक पर केस, 3 थाई नागरिक किए गए डिपोर्ट

जागरण संवाददाता, अमृतसर। प्रताप बाजार ने बिना पंजीकरण के विदेशी नागरिकों को ठहराया गया। कमिश्नरेट पुलिस और फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन कार्यालय (एफआरआरओ) की संयुक्त टीम ने प्रताप नगर जीटी रोड स्थित एक रिहायशी इमारत की जांच के दौरान पांच विदेशी नागरिकों को रहते हुए पाया।

दस्तावेजों की जांच में इनमें से तीन थाई नागरिकों के वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रहने का खुलासा हुआ। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों को थाईलैंड वापस भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार जांच में यह भी सामने आया कि विदेशी नागरिकों को ठहराने वाली उक्त इमारत फार्म-3 पोर्टल पर पंजीकृत नहीं थी। इसके अलावा विदेशी मेहमानों के आगमन और ठहरने संबंधी जरूरी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई थी। इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने रिहायश मुहैया करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है।