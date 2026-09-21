ASI हरजीत सिंह हत्याकांड में मारा गया दीपक था नशे का आदी, पाकिस्तानी हैंडलर से था संपर्क; मोबाइल ने खोले राज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के एएसआई हरजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया दीपक सिंह नशे की गर्त में धंसा हुआ था और सीमा पार बैठे तस्करों के इशारे पर काम कर रहा था। डीसीपी रविंदर पाल सिंह संधू ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। मुठभेड़ के बाद आरोपित के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं।

जांच में सामने आया है कि दीपक पिछले एक सप्ताह से लगातार पाकिस्तानी हैंडलर से सीधे संपर्क में था। वह आधा किलो हेरोइन तस्करी के मामले में कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। मूले चक निवासी आरोपित के पिता बलविंदर सिंह ने बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं और पत्नी भी घरों में काम करती है। दीपक पहले ठीक था, लेकिन पिछले दो वर्षों से उसकी संदिग्ध गतिविधियों ने परिवार की चिंता बढ़ा दी थी।

कुछ महीने पहले पुलिस ने उसे आधा किलो हेरोइन के साथ पकड़ा और जेल भेज दिया। बेटे को सलाखों से बाहर लाने के लिए उन्होंने अपना मकान साढ़े तीन लाख रुपये में गिरवी रख दिया और जमानत करवाई। हालांकि जेल से लौटने के बाद दीपक पूरी तरह नशे की लत का शिकार हो चुका था। माता-पिता की लाख समझाइश के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।