राधा अष्टमी पर अमृतसर के मंदिरों में गूंजे 'राधे-राधे' के जयकारे, श्रद्धालुओं ने किए श्री चरणों के दर्शन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पवित्र नगरी अमृतसर में शनिवार को श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व अपार श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।

मंदिरों में धार्मिक परंपरा के अनुसार श्री राधा रानी जी का पंचामृत स्नान करवाकर पूजा-अर्चना की गई। कई मंदिरों में मंगल आरती सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

श्री राधा अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्री राधा रानी जी के चरणों के दर्शन किए और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि के लिए आराधना की। मान्यता के अनुसार वर्ष में एक बार श्रद्धालुओं को श्री राधा रानी जी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। चरणों के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था।