जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर देहात पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान विभिन्न स्थानों से 38 किलो हेरोइन, दस अवैध पिस्तौल के साथ सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में केस दर्ज किए गए हैं।

कुछ देर बाद एसएसपी कंवलप्रीत सिंह चाहल इस बारे में जानकारी देंगे। आरोपियों के कब्जे से आठ सौ ग्राम अफीम और 102 कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

बता दें कि अमृतसर देहात पुलिस ने मंगलवार की सुबह सीमांत क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाकर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है।