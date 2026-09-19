अमृतसर में निहंगों ने निंहंग को पीटा, बचाव में आई महिला SHO से खींचतान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना गेट हकीमां के अधीन पड़ते झब्बाल रोड पर धऱने पर बैठे दो दर्जन के करीब निहंगों ने दूसरे पक्ष के एक निहंक को काबू कर उसे बुरी तरह पीट दिया।

घटना शुक्रवार रात की है। इसकी भनक लगते ही पुलिस मौके परपहुंच गई। निहंगों का आक्रामक रूप देख कर वहां बड़े झगड़े की आशंका लगने लगी थी।

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मंजीत कौर विवाद सुलझाने के लिए निहंगों के बीच घुस गई।

मंजीत कौर ने युवक निहंग को धऱनाकारियों से छुड़ाने का प्रयास किया। लेकिन वह उसे छोड़ नहीं रहे थे। उस पर नंगी तलवारों, राड और अन्य हथियारों से हमला किया जाने लगा। महिला थाना प्रभारी ने किसी तरह से युवक निहंग को पकड़ा और सभी की पकड़ से उसे खींच कर बाहर ले आई।