पंजाब में पुलिस को नशे की सूचना देना पड़ा महंगा, आरोपियों ने घर पर किया हमला; परिवार ने छिपकर बचाई जान

संवाद सूत्र, जलालाबाद। अरनीवाला में हेरोइन संबंधी मामले में पुलिस को सूचना देना एक परिवार के लिए भारी पड़ गया। पुलिस को नशे संबंधी सूचना देने के बाद कुछ लोगों ने बाहर से युवकों को बुलाकर घर में घुसकर तोड़फोड़ की।

अचानक हुए हमले से परिवार में अफरा-तफरी मच गई और सदस्यों ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। घटना पांच सितंबर देर रात की है, जिस संबंधी पुलिस ने अब जांच पड़ताल के बाद शिकायत के आधार पर 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जांच अधिकारी सहायक थानेदार बलविंदर सिंह ने बताया कि जरनैल सिंह निवासी अरनीवाला ने पुलिस को शिकायत दी कि एक महिला के घर से एक व्यक्ति के हेरोइन लेकर आने की जानकारी उन्हें मिली थी। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने इस संबंध में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी बात को लेकर महिला ने बाहर से कुछ लड़कों को बुलाया। उक्त लोग उनके घर में घुस गए और वहां सामान की तोड़फोड़ शुरू कर दी।