अमृतसर में जनरेटर से निकली जहरीली गैस बनी काल, एक की मौत चार की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर के महा सिंह गेट इलाके में बुधवार को जनरेटर से निकली जहरीली गैस के धुएं के कारण एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोगों की हालत गंभीर हो गई।

सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान जोगिंदर सिंह (55) निवासी खासा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, महा सिंह गेट इलाके में मशहूर गांधी ब्रदर लुधियाना घंटा घर वाले की लॉटरी की दुकान है।

जनरेटर से निकली जहरीली गैस बनी काल दुकान की तीसरी मंजिल पर बने एक बंद कमरे में जनरेटर रखा हुआ था। घटना के समय कमरे में पांच लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान जनरेटर से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा और कमरे में धुआं भर गया।