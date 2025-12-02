Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर: पंजाबी युवकों ने बिहारी मजदूरों पर किया हथियारों से हमला, 8 प्रवासी गंभीर रूप से घायल

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    अमृतसर के मजीठा रोड पर एक फैक्टरी में प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। बिहारी मजदूर मोहम्मद रियाजू ने आरोप लगाया कि पंजाबी युवक हथियारों के साथ आए और हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और जांच शुरू कर दी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमृतसर में फैक्टरी में प्रवासी मजदूरों से मारपीट (फोटो: जागरण)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर के मजीठा रोड स्थित नाग कलां क्षेत्र में एक फैक्टरी के भीतर प्रवासी मजदूरों पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है।

    जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय पंजाबी युवक ने अपने साथियों को बुलाकर फैक्टरी में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों की मारपीट की।

    वहीं, दूसरी तरफ पंजाबी युवक ने भी प्रवासी मजदूरों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। घटना में दोनों पक्षों के करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    सभी घायलों को तुरंत गम्भीर हालत में गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

    पीड़ित युवक बिहार के मोहम्मद रियाजू ने बताया कि पंजाबी युवक अपने साथ कुछ लोगों के लेकर आया था। उनके पास हथियार भी थे। मारपीट के दौरान फैक्टरी परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

    घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    थाना मजीठा की पुलिस ने इसे लेकर जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत की गई है।

    दोनों पक्षों के घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली है। जांच के बाद जो भी गलत पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें