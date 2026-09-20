ASI हरजीत सिंह हत्याकांड: खंगाले 38 CCTV फुटेज, आतंकी हमले का भी शक; एक्टिवा सवार बदमाश की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शहर की दाना मंडी के पास वीरवार देर रात एएसआइ हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले पुलिस कई एंगिल पर जांच कर रही है। पुलिस को आतंकी हमले का भी शक है। फिलहाल एक्टिवा सवार हत्या आरोपितों की तलाश पुलिस 48 घंटों से कैमरा ट्रेल के जरिये कर रही है। पुलिस ने अब तक 38 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए हैं।

दोनों आरोपित के तरनतारन और अमृतसर जिले के साथ लगते किसी गांव में छिपे होने की आशंका है। जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस आतंकी हमले के अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि किसी संदिग्ध मोबाइल नंबर से घटना से पहले एएसआइ को धमकी तो नहीं दी गई।

मोबाइल डंप भी मंगवाया पुलिस ने एएसआइ हरजीत के मोबाइल की भी जांच की है, लेकिन किसी तरह का कोई नंबर पता नहीं लग सका है। पुलिस ने आरोपितों तक पहुंचने के लिए दाना मंडी (वारदात स्थल) का मोबाइल डंप भी मंगवाया है। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को ज्यादा उम्मीद कैमरा ट्रेल पर ही है।