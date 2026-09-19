ASI हरजीत सिंह हत्याकांड: अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक शूटर ढेर; साथी फरार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना गेट हकीमां के अधीन पड़ती दाना मंडी क्षेत्र में एएसआई हरजीत सिंह की नृशंस हत्या करने वाले शूटरों के साथ पुलिस की शनिवार की देर रात भीषण मुठभेड़ हो गई।

पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में एक शूटर गोली लगने से ढेर हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि दाना मंडी में एएसआई हरजीत सिंह की शहादत के बाद से ही पूरी पुलिस कमिश्नरेट अत्यंत मुस्तैदी से जांच में जुटी हुई थी। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्विलांस, डंप डेटा एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। राज्य काउंटर इंटेलिजेंस विंग की मदद से जांच में यह पुख्ता साक्ष्य मिले कि इन शूटरों के तार पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं।