अमृतसर में ASI जोगिंदर सिंह की मौत, राइफल से चली गोली

जागरण संवाददाता, अमृतसर। एएसआइ जोगिंदर सिंह की असाल्ट सर्विस राइफल से एकाएक गोली चलने से शुक्रवार की सुबह उनकी मौत हो गई। पता चलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जोगिंदर सिंह के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवा स्वजनों के हवाले कर दिया गया है।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि एएसाइ जोगिंदर सिंह साहिल महाजन नाम के कारोबारी की सुरक्षा में विभाग की तरफ से तैनात किए गए थे। शुक्रवार की सुबह वह अपने घर में थे और ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तैयार होने से पहले वह घर के बाहर पार्क में चले गे और राइफल को साफ करना आरंभ कर दिया।