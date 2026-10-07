खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को बड़ी राहत, अमृतसर कोर्ट ने दादी से वीडियो कॉल पर बात करने की दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह को परिवार से जुड़े एक मामले में कोर्ट से राहत मिली है।

अमृतसर कोर्ट ने उसे अपनी बीमार दादी से वीडियो कॉल के जरिएबात करने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अमृतपाल सिंह बुधवार से अगले पांच दिन तक अपनी दादी से एक बार 10 मिनट के लिए वीडियो कॉल कर सकेगा।

अमृतपाल सिंह के वकीलों ने कोर्ट में अर्जी देकर उनकी बीमार दादी से बात करने की मंजूरी मांगी थी। पारिवारिक हालात का हवाला देते हुए, याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई कि चूंकि अमृतपाल सिंह जेल में होने की वजह से अपनी दादी से नहीं मिल नहीं सकता, इसलिए उन्हें कम से कम वीडियो कॉल के ज़रिए उनसे बात करने का मौका दिया जाए।