जागरण संवाददाता, अमृतसर। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अमृतसर पहुंच गया है। सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

अमृतपाल सिंह को एयरपोर्ट की कार्गो साइड पर बनाए गए सेफ जोन में रखा गया है। उसके आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

अमृतपाल के आने से पहले गांव जल्लू खेड़ा में उसकी दादी के अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार की गई। इस दौरान आसपास के गांवों से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है।

बता दें कि असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में से अमृतपाल सिंह अमृतसर पहुंच गया है। अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन घंटे की पैरोल मिली है। अमृतपाल सिंह को 'हाई रिस्क कैदी' की श्रेणी में रखते हुए डिब्रूगढ़, दिल्ली और अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।