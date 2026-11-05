वतन लौटे पाकिस्तानी सिख श्रद्धालु, केंद्र सरकार ने इस रास्ते से दी जाने की अनुमति

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत की करीब एक महीने की धार्मिक यात्रा पूरी करने के बाद पाकिस्तान के ननकाना साहिब और आसपास के इलाकों से आए 49 सिख श्रद्धालु अटारी-वाघा सीमा के रास्ते वतन लौट गए हैं। अटारी सीमा पर इमिग्रेशन और सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें पाकिस्तान रवाना किया गया।

भारत प्रवास के दौरान इन श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड स्थित श्री हेमकुंट साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, श्री हरिमंदिर साहिब और दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारों में माथा टेका। जत्थे में शामिल ननकाना साहिब के श्रद्धालु भूपिंदर सिंह ने बताया कि वे तीस दिनों के वीजा पर भारत आए थे। श्री हेमकुंट साहिब और श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करना उनके जीवन का सबसे यादगार अनुभव रहा। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा के बेहतरीन प्रबंधों के लिए भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) का आभार व्यक्त किया।