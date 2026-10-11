पंजाब के चर्चित मैड संधू हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, गुजरात से दबोचे गए 3 आरोपी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। गुजरात एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड (एटीएस ने मधूसूदन उर्फ मैड संधू हत्याकांड में तीन गुर्गों को रविवार सुबह गुजरात के वल्साड जिले के वापी इलाके से गिरफ्तार किया।

पता चला है कि तीनों आरोपित विदेश में बैठकर रंगदारी और हत्याओं को अंजाम देने वाले गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के इशारे पर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तारी की भनक लगते ही अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस की टीम रविवार सुबह ही गुजरात के लिए रवाना हो गई।

सोमवार दोपहर तक वह आरोपित को लेकर अमृतसर पहुंचेंगे। पुलिस ने आरोपितों की पहचान हरसिमरनजीत सिंह उर्फ सिमू सिंग्गा, फतेह सिंह और अरमान सिंह के रूप में बताई है। इससे पहले पुलिस द्वारा मैड संधू को गोलियां मारने वाले शूटर परमिंदर सिंह को गुजरात के अहमदाबाद जिले से गिरफ्तार किया था। जांच में स्पष्ट हो चुका है कि उक्त घटनाक्रम को अंजाम पटियाला के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के इशारे पर सुपारी देकर अंजाम दिया गया है।