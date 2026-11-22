जागरण संवाददाता, अमृतसर। सरकार ने शनिवार की रात पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग में 274 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। इसके साथ ही गुरिंदर पाल सिंह नागरा को अमृतसर देहात पुलिस के सीआईए स्टाफ से स्पेशल शाखा में तैनात किया गया है।

इसके साथ ही एसीपी शीतल सिंह को कपूरथला से अमृतसर कमिश्रनरेट में एसीपी पूर्वी की कमान दी गई है।गुरचरण सिंह को डीएसपी मजीठा, बबनदीप सिंह की डीएसपी अजनाला, जगबीर सिंह को डीएसपी स्पेशल क्राइम, हरजीत सिंह को एसीपी (एनडीपीएस-पीबीआइ), हरिंदर सिंह को एसीपी उत्तरी, भीम सिंह को एसीपी आर्थिक अपराध शाखा और साइबर क्राइम में लगाया गया है।