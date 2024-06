सुप्रिया सुले ने मोहन भागवत के बयान का किया स्वागत, जानिए क्यों कहा सबकुछ बंदूक से हल नहीं होता

एएनआई, पुणे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मैं उनके बयान का स्वागत करती हूं, क्योंकि मणिपुर भारत का हिस्सा है। और जब हम अपने लोगों को इतना कष्ट सहते हुए देखते हैं, तो यह हम सभी के लिए बेहद परेशान करने वाला होता है। यह कुछ ऐसा है जिसकी हम मांग कर रहे हैं। I.N.D.I.A गठबंधन लंबे समय से मांग कर रहा है कि आइए चर्चा करें। आइए सभी दलों के साथ एक अच्छी समिति बनाएं। आइए मणिपुर को विश्वास दिलाएं। सब कुछ बंदूक से हल नहीं होता।"

#WATCH | Pune, Maharashtra: On RSS chief Mohan Bhagwat's statement, NCP-SCP MP Supriya Sule says, "I welcome his statement because Manipur is part of India. And when we see our people suffering so much, it is extremely disturbing for all of us. This is something we have been… pic.twitter.com/JgRvnDET6y