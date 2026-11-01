व्यापारियों ने रैली पर जताई आपत्ति, राहुल गांधी बोले- 'विरोध प्रदर्शन करो, फिर खरीदारी करो'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने वाली इंडी गठबंधन की रैली को लेकर व्यापारियों की आपत्ति के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रदर्शन के साथ-साथ खरीदारी भी करें ताकि स्थानीय व्यापारियों को फायदा हो।

राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कार में बैठे हुए उन्होंने कहा कि कल लाखों लोग रामलीला मार्च के लिए दिल्ली आ रहे हैं। त्योहारों का मौसम है। दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है। मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें। प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए - व्यापारियों का फायदा हो जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भाजपा डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है। मगर, दोनों काम करते हैं। कल मार्च होगा, रैली होगी और लाखों लोग हमारे व्यापारियों की छोटी-छोटी दुकानों में से सामान खरीदेंगे। आप सबको बहुत-बहुत प्यार। शुभ दिवाली। जय हिंद।

यह पोस्ट उन व्यापारियों की मांग के कुछ घंटे बाद आई, जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन से रैली को दिवाली के बाद स्थगित करने की अपील की थी। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, राजद के तेजस्वी यादव और शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर रैली को 11 नवंबर के बाद करने का अनुरोध किया था। सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से तीन बार संपर्क किया, लेकिन तारीख नहीं बदली गई।

व्यापारियों का कहना है कि केंद्र और पुरानी दिल्ली के करीब 20 बड़े थोक और खुदरा बाजारों में रोजाना 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है। इनमें कनॉट प्लेस और चांदनी चौक जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं। गोयल ने स्पष्ट किया कि वे रैली के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन 10 लाख लोगों और 15-20 हजार वाहनों की भीड़ से व्यापार ठप पड़ने का डर है।