'भारत में ज्यादा समय बिताएं', किरेन रिजीजू की राहुल गांधी को सलाह; बताईं कुछ शर्तें

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने बुधवार को राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कांग्रेस के लिए कुछ शर्तें बताईं।

उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल ‘ज्यादा सांसद जिताना’ चाहता है, तो उसके वरिष्ठ नेता को भारत में अधिक समय बिताना चाहिए और भारत विरोधी लोगों से मिलना बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ खुली बहस की मांग को लेकर रिजीजू गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर निशाना साधते रहे हैं।

बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सात शर्तें पूरी करें, तो कांग्रेस ‘ज्यादा सांसद जिता’ सकती है। इन शर्तों को तंज भरे अंदाज में गिनाते हुए रिजिजू ने कहा कि राहुल को भारत में अधिक समय बिताना चाहिए और बार-बार गुप्त रूप से विदेश छुट्टियों पर जाने से बचना चाहिए।

उन्होंने कांग्रेस नेता से वरिष्ठों का सम्मान करने और भारतीय परंपरा के अनुसार बुजुर्गों से मूल्यवान सीख लेने को भी कहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने गांधी को भारत विरोधी लोगों से न मिलने और उनके एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करने की सलाह भी दी।