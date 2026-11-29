पीटीआई, मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक को लेकर किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिये महाराष्ट्र की आवाज दबाई जा रही है। कहा जा रहा है कि हमारे राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

लेकिन प्रतिनिधित्व के मामले में जब उत्तर प्रदेश की सीटें 120 बढ़ेंगी तो दोनों राज्यों के बीच सीटों का अंतर 48 हो जाएगा, जो अभी 32 या 39 है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच यह अंतर 60 सीटों का होगा।

उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। वहीं शिवसेना (यूबीटी) ने शनिवार को एक व्हिप जारी किया है, जिसमें सांसदों को 29 नवंबर को दिल्ली में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पर चर्चा की जा सके।