'नई संसद लोकतंत्र का प्रतीक, बहिष्कार के फैसले पर विचार करें विपक्षी दल' राजनाथ सिंह की अपील

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देश में 28 मई का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। इस रविवार को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि, 20 से ज्यादा दलों ने उद्घाटन समारोह का विरोध किया है। उनका कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए।

एनडीए की तरफ से बुधवार रात एक बयान जारी कर विपक्षी दलों के बहिष्कार के कदम की आलोचना की गई थी। वहीं, अब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्षी दलों को सलाह दी है। उन्होंने कहा,

#WATCH | The new building of the Parliament is going to be inaugurated on 28th May. No one should politicise this, the new Parliament is a symbol of democracy and the aspiration of all Indians. It is my appeal to all parties who have decided to boycott the inauguration of the… pic.twitter.com/gogvDIBfCv