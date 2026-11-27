एएनआई, चेन्नई। संविधान दिवस पर गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दीपम विवाद को लेकर तमिलनाडु सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपम जलाने से रोककर लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत की गईं।

वैष्णव ने दावा किया कि जहां भाजपा धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करती है और विकास के लिए काम करती है, वहीं विपक्ष संविधान से ऊपर परिवार की राजनीति को रखता है और विकास की अहम परियोजनाओं को रोकता है।

वैष्णव ने कहा- " आज आपने एक दीपम रोका है, कल कहेंगे कि कोई मंदिर नहीं जा सकता?" उन्होंने कहा कि संविधान नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान से ऊपर परिवार को रखती है और उसके मूल्यों का पालन नहीं करती।

वैष्णव ने कहा कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों को रेलवे स्टेशन के भीतर दीपम जलाने से रोकने की चुनौती भी दी और तंज कसते हुए कहा कि "वे वहां दमकल की गाड़ी खड़ी कर देंगे", क्योंकि वे स्थानीय संस्कृति का सम्मान नहीं करते।