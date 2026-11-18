डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवाल पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने राहुल को भारत का मीर जाफर तक बता दिया है।

राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और शिक्षा पर सवाल उठाए थे। राहुल की इन्हीं टिप्पणियों पर बुधवार को बीजेपी नेताओं ने कड़ा एतराज जताया है। बीजेपी नेताओं ने उन पर विदेश में 'भारत-विरोधी प्रचार' फैलाने का आरोप भी लगाया।

क्या था राहुल का बयान मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा था कि भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। राहुल ने इसके लिए भारत के युवाओं में फैली बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का हवाला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल को अपरिपक्व और भारत-विरोधी करार दिया।

विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश भाटिया ने कहा कि आज राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने के लिए दिए गए बेबुनियाद, झूठे और भारत-विरोधी बयानों से हर भारतीय शर्मिंदा महसूस कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व बताते हुए कहा कि वो भारत-विरोधी हैं और भारत के 'मीर जाफर' हैं।

विदेशी आकाओं से निर्देश लेने का आरोप भाटिया ने यह भी कहा कि राहुल संसद के हर सत्र से पहले विदेश जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या वह अपने विदेशी आकाओं से निर्देश लेने जाते हैं?" इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्हें भारत-विरोधी नेता बता दिया।

भारत की छवि खराब करने के लिए जाते हैं विदेश बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने भी राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वे भारत की छवि खराब करने का काम करते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, केशवन ने कहा, "जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो वे अपने जहरीले झूठों से भारत की छवि खराब करने का एक खतरनाक पैटर्न अपनाते हैं।"

बीजेपी नेताओं ने की आलोचना बीजेपी तेलंगाना के अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने भी राहुल की आलोचना की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल पर आरोप लगाया कि बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई के दौरान वे भारत का ही विरोध करने लगे हैं।