Video: US में लगे 'राहुल गांधी वापस जाओ' के नारे, खालिस्तान समर्थकों ने किया कांग्रेस नेताओं का विरोध

वाशिंगटन, एजेंसी। Rahul Gandhi in US कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच न्यूयॉर्क जाने से पहले राहुल गांधी का विरोध भी हुआ है। दरअसल, राहुल गांधी ने आज भारतीय-अमेरिकी डायस्पोरा (प्रवासी भारतीय) को संबोधित करना था और उससे पहले ही कुछ खालिस्तान समर्थकों ने उनका विरोध किया।

राहुल गांधी के संबोधन से पहले ही न्यूयॉर्क में कुछ खालिस्तान समर्थकों के एक समूह ने राहुल के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के लिए "वापस जाओ" के नारे भी लगाए गए। विरोध कर रहे लोगों ने हाथों में खालिस्तानी झंडे भी ले रखे थे।

VIDEO | Members of a Sikh group asked Rahul Gandhi to "go back" while others welcomed him with a big heart in New York, USA ahead of the Congress leader's address to the Indian diaspora. pic.twitter.com/8hTMjAyRuU