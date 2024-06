आज दिल्ली होने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में उनके पोस्टर लगाए गए हैं। मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।

