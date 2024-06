'पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करना होगा', रियासी आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

#WATCH | Delhi: On the Reasi terror attack, Union Minister Ramdas Athawale says, "...I believe terrorism has ended in the region of J&K. This attack was carried out deliberately, just to create fear as PM Narendra Modi forms the government for the third time. But, if such… pic.twitter.com/GFz9of1XW4— ANI (@ANI) June 10, 2024