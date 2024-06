'अरुंधति ने जो कुछ भी कहा, वह पूरी तरह से गलत', मगर 10 साल से सरकार चुप क्यों थीं? प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल

उन्होंने (अरुंधति रॉय) जो कुछ भी कहा है... वह पूरी तरह से गलत है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर कोई इस मामले में दरार डालना चाहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। मगर सवाल ये है कि मामला 2010 का है और पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी की सरकार है। वे इस मुद्दे पर अब तक चुप क्यों थे? 10 साल बाद जब बहुमत वाली सरकार नहीं बनी तब यह फैसला राजनीतिक लगता है।

लेखिका अरुंधति रॉय और पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ जिस मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, वह 21 अक्टूबर 2010 का है। इस दिन कॉपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में 'आजादी- द ओनली वे' के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित रूप से भड़काऊ और देश विरोधी भाषण देने का आरोप है। सम्मेलन में सैयद अली शाह गिलानी भी शामिल हुए थे।

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Priyanka Chaturvedi says, "...Whatever she (Arundhati Roy) has said is totally wrong. Jammu & Kashmir is an integral part of India. We will protest if anyone wants to create a gap. But, the question is that this matter is from 2010 and it's Modi's… pic.twitter.com/XTfTZ8WU9b— ANI (@ANI) June 15, 2024