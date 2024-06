पीएम मोदी और मेलोनी के वायरल मीम्स पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दी प्रतिक्रिया, जानिए क्यों कहा बेहद शर्मनाक

बता दें कि पिछले साल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ अपनी सेल्फी को आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया था। हैशटैग मेलोडी के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा था कि सीओपी 28 में अच्छे दोस्त।

इसके बाद इंटरनेट पर लोग मेलोनी और मोदी के नाम को मिलाकर हैशटैग मेलोडी चलाने लगे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इंटरनेट पर मोदी और मेलोडी के मीम्स की बाढ़ आ गई है। इससे पहले भारत में जी 20 सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं पर खूब मीम्स बने थे।

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चुतर्वेदी ने एक्स पर लिखा, " जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीम्स बहुत आगे निकल चुके हैं। यह बिल्कुल शर्मनाक है और भारत में प्रचलित हास्य के स्तर के खराब तरीके को दर्शाते हैं। बस इतना ही कह रही हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे हैं। शुक्रवार को उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु कार्रवाई, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, संपर्क और संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा मुख्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

This PM Giorgia Meloni and PM Modi memes have gone too far, they are absolutely cringe and also poor reflection of the level of humour that prevails in India.

Just saying.— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) June 14, 2024