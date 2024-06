किसका होगा लोकसभा अध्यक्ष? जेडीयू ने कर दिया साफ, कहा- इस पार्टी का सबसे पहला हक

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला सत्र 24 जून से तीन जुलाई तक चलेगा। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चयन होगा। इस बार विपक्ष ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि विपक्ष सहमति के आधार पर उपाध्यक्ष का पद मांगेगा। अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो विपक्षी दल लोकसभा अध्यक्ष पद पर अपना प्रत्याशी भी उतार सकते हैं।

यह भी पढ़ें: दोनों हाथों से गेंदबाजी करने में माहिर है मध्य प्रदेश यह खिलाड़ी, BCCI ने हाई परफॉर्मेंस शिविर के लिए किया चयन

#WATCH | Delhi: On Lok Sabha Speaker election, JDU spokesperson KC Tyagi says, "The position of a Lok Sabha Speaker is the most dignified post of the House... The ruling party has the first right on that seat. The demands and statements of the INDI alliance are objectionable. BJP… pic.twitter.com/eHwXdxrO42— ANI (@ANI) June 16, 2024