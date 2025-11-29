'हमें जो मैसेज देना था, दे दिया...', ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद डीके शिवकुमार ने किसे दिया संदेश?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में बीते एक हफ्ते से कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक कलह अब शांत होती दिख रही है। सुबह मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की नाश्ते पर तस्वीर सामने आईं। अंदरखाने चीजों में कितना सुधार हुआ है ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बाहर ऑल-इज-वेल दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है।

मुख्यमंत्री के साथ नाश्ता करने का बाद डीके शिवकुमार ने कहा, "हमें जो भी मैसेज देना था, मुख्यमंत्री और मैंने सभी कांग्रेस सदस्यों को दे दिया है। हम उस पर कायम हैं, हम उसके लिए कमिटेड हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, खासकर सिंचाई और शहरी विकास। मुझे दिल्ली जाना है। मुझे सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ भी टाइम फिक्स करना है। अचानक, मैं नहीं जा सकता।"

#WATCH | Bengaluru | Karnataka Deputy CM DK Shivakumar says, "Whatever message we had to convey, both the Chief Minister and I have given it to all Congress members. We stand by it, we are committed to it... There are a lot of issues, especially in irrigation and urban… pic.twitter.com/Q7miYBuDtR — ANI (@ANI) November 29, 2025 उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और मैं एक ऑल-पार्टी मीटिंग चाहते थे, क्योंकि हम गन्ना, मक्का और कुछ दूसरे मुद्दों पर एक ऑल-पार्टी डेलीगेशन ले जाना चाहते हैं, जो अभी राज्य में हैं।" हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं- डीके शिवकुमार सीएम सिद्दरमैया के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, "जहां तक लीडरशिप की बात है, हम अपनी पार्टी हाईकमान को मानते हैं। वे जो भी कहते हैं, वह हमारा फैसला है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्टी मुश्किल समय से गुजर रही है। लेकिन हमें भरोसा है कि कर्नाटक एक बड़ी भूमिका निभाएगा, हम 2028 में सरकार दोहराएंगे, और मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में 2029 में भी आगे बढ़ेंगे।