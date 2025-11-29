'हमारे बीच कोई मतभेद नहीं', शिवकुमार के साथ ब्रेकफास्ट पर बोले सीएम सिद्दरमैया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्दरमैया से डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने मुलाकात की। दोनों की मुलाकात सिद्दरमैया के आवास पर नाश्ते के दौरान हुई। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद बेंगलुरु में दोनों नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सिद्दरमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीके शिवकुमार के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्दरमैया ने कहा कि हमारा एजेंडा 2028 का चुनाव है। लोकल बॉडी चुनाव जरूरी हैं। हमने उन पर चर्चा की। हमने 2028 के चुनावों में कांग्रेस को वापस लाने पर भी चर्चा की। हमने चर्चा की कि हम साथ मिलकर जाएंगे। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं हैं और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे।

कोई कन्फ्यूजन नहीं है सिद्दरमैया ने आगे कहा कि हमने तय किया है कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसे मानेंगे। कल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने कन्फ्यूजन पैदा किया है।



कर्नाटक के CM सिद्दरमैया ने कहा, "BJP और JDS को झूठे आरोप लगाने की आदत है। BJP और JDS ने बयान दिया है कि वे नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। उनके पास सिर्फ 60 सीटें हैं और JDS के पास 18 हैं। वे हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 140 हैं। यह बेकार की कोशिश है। हम उनके झूठे आरोपों का सामना करेंगे।

कुछ MLA मंत्री बनना चाहते हैं उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, कुछ MLA मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वे हाईकमान से मिलने गए होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे लीडरशिप के खिलाफ हैं। उनमें से कुछ ने मुझसे बात की और मुझे बताया कि वे दिल्ली क्यों गए थे। हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसे मानेंगे।

मैं CM के साथ हूं... वहीं, इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने कहा कि आप सभी के सपोर्ट से हम कांग्रेस सरकार लाए हैं और हम अपने वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं। राज्य के लोग अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। हमें उनकी इच्छाएं पूरी करनी हैं। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसे मानेंगे और कोई ग्रुप नहीं है। अभी भी, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। CM ने जो भी कहा, मैं CM के साथ हूं। हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं।