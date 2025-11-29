Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीके शिवकुमार ने सिद्दरमैया के साथ किया नाश्ता, दिल्ली में होगा कर्नाटक के CM पर फैसला

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:25 AM (IST)

    कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्दरमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान जारी है। इस बीच डीके शिवकुमार आज सुबह सिद्दरमैया के घर नाश्ते के लिए पहुंचे। जिसे सुलह की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं का कहना है कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा, उसे मानने के लिए तैयार हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिद्दरमैया के घर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे डीके शिवकुमार (फोटो- ANI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया से उनके घर पर मुलाकात की।

    दरअसल, कर्नाटक कांग्रेस में इन दिनों मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खेमे के लोग इन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का दबाव बना रहे हैं। इस बीच सिद्दरमैया ने आज डीके शिवकुमार को अपने घर नाश्ता पर बुलाया है। ताकि पार्टी के अंदर चल रहे सत्ता संकट को सुलझाने के करीब पहुंचा जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री सिद्दरमैया से मिलने के बाद डीके शिवकुमार पार्टी के हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे। यहां इनकी मुलाकात पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खडगे और पार्टी नेता राहुल गांधी से होगी।

     

    दिल्ली में होगा फैसला

    बता दें कि इस मुलाकात से पहले शुक्रवार सिद्दरमैया ने कहा कि हाईकमान ने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए मैंने डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया है। जहां हम दोनों बात करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान जो भी कहेगा, मैं मानूंगा। वहीं डीके शिवकुमार ने भी कहा कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे। ऐसे में ये साफ हो गया है कि सीएम पद को लेकर फैसला दिल्ली में ही होगा।

    गौरतलब है कि सिद्दरमैया और शिवकुमार दोनों ने पार्टी के फैसले को मानने की इच्छा जताई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की लीडरशिप में हाईकमान जल्द ही कोई फैसला ले सकता है।