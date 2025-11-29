डीके शिवकुमार ने सिद्दरमैया के साथ किया नाश्ता, दिल्ली में होगा कर्नाटक के CM पर फैसला

दिल्ली में होगा फैसला

बता दें कि इस मुलाकात से पहले शुक्रवार सिद्दरमैया ने कहा कि हाईकमान ने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए मैंने डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया है। जहां हम दोनों बात करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान जो भी कहेगा, मैं मानूंगा। वहीं डीके शिवकुमार ने भी कहा कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे। ऐसे में ये साफ हो गया है कि सीएम पद को लेकर फैसला दिल्ली में ही होगा।

गौरतलब है कि सिद्दरमैया और शिवकुमार दोनों ने पार्टी के फैसले को मानने की इच्छा जताई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की लीडरशिप में हाईकमान जल्द ही कोई फैसला ले सकता है।