डीके शिवकुमार ने सिद्दरमैया के साथ किया नाश्ता, दिल्ली में होगा कर्नाटक के CM पर फैसला
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्दरमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान जारी है। इस बीच डीके शिवकुमार आज सुबह सिद्दरमैया के घर नाश्ते के लिए पहुंचे। जिसे सुलह की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं का कहना है कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा, उसे मानने के लिए तैयार हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया से उनके घर पर मुलाकात की।
दरअसल, कर्नाटक कांग्रेस में इन दिनों मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खेमे के लोग इन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का दबाव बना रहे हैं। इस बीच सिद्दरमैया ने आज डीके शिवकुमार को अपने घर नाश्ता पर बुलाया है। ताकि पार्टी के अंदर चल रहे सत्ता संकट को सुलझाने के करीब पहुंचा जा सके।
मुख्यमंत्री सिद्दरमैया से मिलने के बाद डीके शिवकुमार पार्टी के हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे। यहां इनकी मुलाकात पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खडगे और पार्टी नेता राहुल गांधी से होगी।
#WATCH | Karnataka Deputy CM DK Shivakumar meets Chief Minister Siddaramaiah at the latter's residence in Bengaluru— ANI (@ANI) November 29, 2025
CM Siddaramaiah has invited him for breakfast today.
Legal advisor to CM AS Ponnanna is also present.
(Source: CMO) pic.twitter.com/TGJSxFTtSA
दिल्ली में होगा फैसला
बता दें कि इस मुलाकात से पहले शुक्रवार सिद्दरमैया ने कहा कि हाईकमान ने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए मैंने डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया है। जहां हम दोनों बात करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान जो भी कहेगा, मैं मानूंगा। वहीं डीके शिवकुमार ने भी कहा कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे। ऐसे में ये साफ हो गया है कि सीएम पद को लेकर फैसला दिल्ली में ही होगा।
गौरतलब है कि सिद्दरमैया और शिवकुमार दोनों ने पार्टी के फैसले को मानने की इच्छा जताई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की लीडरशिप में हाईकमान जल्द ही कोई फैसला ले सकता है।
