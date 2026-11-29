डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत ने परिसीमन विधेयक समर्थन देने के मुद्दे पर फिर से एनसीपी (शरद पवार गुट) से विचार करने को कहा है। राउत ने बीजेपी के साथ जाने को लेकर एनसीपी (एसपी) की आलोचना करते हुए एक वीडिया भी टैग किया है। अपने सोशल मीडिया एक्स (ट्विटर) पर शेयर किए गए वीडियो को उन्होंने सुप्रीया सुले, जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड और रोहित पवार को टैग भी किया है।

संजय राउत ने अपने पोस्ट पर कहा कि "क्या आप इस आदमी का समर्थन कर रहे हैं? बेहतर होगा कि आप राजनीति छोड़ दें।" इससे पहले एनसीपी ने अपने आधिकारिक स्टैंड में परिसीमन विधेयक के पक्ष में आकर उसे सपोर्ट करने की बात कही। इसी पर सारा विपक्ष एनसीपी (एसपी) से अपने मुद्दे पर फिर से विचार करने को कह रहा है।

एनसीपी को टैग किया अमित शाह का वीडियो जिस वीडियो को टैग कर राउत ने पवार गुट के एनसीपी से अपने राजनीतिक रुख पर पुनर्विचार करने को कहा है उसमें अमित शाह का एक बयान है जो एनसीपी के विरोध में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुराने वीडियो वो एक जनसभा में बोल रहे हैं। इसमें अमित शाह एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का आरोप लगा रहे हैं।

क्या कहा था शाह ने वीडियो में शाह ने कहा, "अगर भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई सबसे बड़ा सरगना है, तो वह शरद पवार हैं। इस बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। अब आप हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं? इस देश में, अगर किसी ने किसी सरकार के भीतर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का काम किया है, तो वह शरद पवार, आपने किया है; मैं यह बात खुलेआम और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं।"