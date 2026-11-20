डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को चीन के शेनजेन में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान 'जी3' नेताओं की एक अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर-मौजूदगी को लेकर उन पर निशाना साधा। राहुल ने उन्हें "समझौता करने वाला प्रधानमंत्री" (compromised PM) करार दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक साथ वाली तस्वीर अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस ताकतवर समूह का हिस्सा होते।

राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस मेज पर बैठे होते। उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो समझौता कर लेता है, वह कभी इस मेज पर नहीं बैठ सकता। बता दें कि बीते गुरुवार (19 नवंबर) को चीन के शेनजेन में दुनिया के तीन ताकतवर नेताओं की एक अहम बैठक हुई।

इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे। इन तीन विश्व नेताओं ट्रंप, शी और पुतिन के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद, उन्हें दर्शाने के लिए 'G3' शब्द काफी चर्चा में आ गया है।

किस मुद्दे पर हुई बैठक इस बैठक में मुख्य रूप से चल रहे युद्धों और परमाणु हथियारों के जखीरे को कम करने की कोशिशों पर चर्चा हुई। तीनों नेताओं ने 'शांति की दिशा में रूस-चीन-अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों का घोषणापत्र' (The Russia-China-US Heads of State Declaration Toward Peace) शीर्षक से एक संयुक्त घोषणापत्र भी अपनाया।