'इन बिहारियों को कुछ आता नहीं है', भाजपा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने शनिवार को आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

उन्होंने कथित रूप से कहा कि नवीन को जो स्क्रिप्ट दी गई है, वह बस उसे पढ़ रहे हैं। इन बेचारे बिहारियों को कुछ आता नहीं है। हालांकि, बाद में कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने बिहारी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और निष्कर्ष निकालने से पहले पूरा वीडियो सुनने की मांग की।

इंटरनेट मीडिया के अनुसार, गौतम की टिप्पणी का भाजपा नेताओं ने कड़ा प्रतिवाद किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नितिन नवीन के बारे में इस शर्मनाक टिप्पणी की हम भर्त्सना करते हैं। क्या वह बिहारियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेंगे? देश के पहले राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी बिहार से थे। आईएएनएस के अनुसार, गौतम की यह टिप्पणी भाजपा अध्यक्ष के एक विशेष साक्षात्कार के बाद आई। नितिन नवीन ने आईएएनएस को दिए साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का इस्तेमाल देश को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। वह विदेशी टूलकिट के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं।

नितिन नवीन ने कांग्रेस के एक मंत्री की टिप्पणी का भी जिक्र किया था। उस मंत्री ने दावा किया था कि राहुल गांधी का 'रिमोट बटन' पर पूरा नियंत्रण है। वह जब चाहें, देश में अराजकता फैलाने के लिए 40 लाख लोगों को जुटा सकते हैं।