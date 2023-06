'मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है और RSS सांप्रदायिक, नेहरू जी के जमाने का है ये एजेंडा' BJP का कांग्रेस पर पलटवार

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के एलान के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं, बीजेपी नेता भी इस पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है।

बीजेपी नेता ने कहा, 'मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है और आरएसएस सांप्रदायिक है, ये आज का एजेंडा नहीं है। यह एक एजेंडा है जो नेहरू जी के जमाने का है। ये विचार जो है वो खानदानी है, ये उनकी रूहानी सोच है। इसलिए मैं दोहराना चाहूंगा कि गीता प्रेस के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो चरित्र दिखाया है। वह भारत, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति उनका अनादर दिखाता है।

सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि नाम बदलना से चरित्र नहीं बदल जाता है। गांधी जी का नाम रखने से वो चरित्र नहीं आ जाता। वीर सावरकर जी का अपमान करना और गांधी की हत्या के साथ उन्हें जोड़ने की कोशिश करना... ये अब बहुत हो गया है। गीता प्रेस के मुद्दे पर कांग्रेस ने तो चरित्र दिखाया है ये उनकी भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति के अपमान का उदाहरण है।

#WATCH | "...Muslim League is absolutely secular and RSS is communal is not today's agenda. This is an agenda which dates back to Nehru ji's era...Ye vichaar jo hai wo khandani hai, ye soch unki ruhani hai. That is why, I would like to reiterate that the character shown by… pic.twitter.com/SRdfCxkxOq