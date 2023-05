मंगलुरु (कर्नाटक), एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी लोगों को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा।

#WATCH | "Rahul Gandhi is giving guarantee to the people of Karnataka, but who will take the guarantee of Rahul Gandhi...Sonia Gandhi has been fighting alone for the last 20 years to make Rahul Gandhi stand, now this person (Rahul Gandhi) comes and gives guarantee to the people… pic.twitter.com/EZvdck8vvB