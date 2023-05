Karnataka Politics: सिद्दरमैया सरकार का कल होगा कैबिनेट का विस्तार, 24 और मंत्री लेंगे शपथ

बेगलुरू, एएनआई। कर्नाटक में शनिवार को सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में 24 और मंत्री शामिल किए जाएंगे। सभी नए मंत्रियों को शनिवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को पार्टी महासचिवों केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिलकर कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की थी।

